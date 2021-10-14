Где можно сделать прививку от коронавируса в Татарстане: список адресов

Прививку от Covid-19 в Татарстане можно сделать в стационарных пунктах вакцинации во взрослых поликлиниках, а также обратиться в мобильные прививочные бригады в крупных городах республики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Наличие той или иной вакцины необходимо уточнять в пункте вакцинации на момент обращения. Также сейчас в пунктах вакцинации можно сделать прививку против гриппа.

Адреса пунктов вакцинации:

1. По всему Татарстану — взрослые поликлиники по месту жительства*.

2. Мобильные пункты вакцинации в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск.

Казань

Торговые центры:

▪ Мега (пр. Победы, 141) — ежедневно, круглосуточно (технические перерывы с 8.00 до 8.30 и с 20.00 до 20.30).

▪ KazanMall (отдельный вход с ул.Павлюхина) — ежедневно с 10.00 до 20.00.

▪ Мегастрой (пр. Победы, 101) — ежедневно с 10.00 до 20.00.

▪ Мегастрой (ул. 2-я Азинская, 7б) — ежедневно с 10.00 до 20.00.

▪ Парк Хаус (пр. Ямашева, 46/33) — ежедневно с 10.00 до 20.00 (работает для тех, кому необходимо пройти повторную вакцинацию или после перенесенного заболевания спустя 6 месяцев).

Отделения Сбербанка:

▪ ул. Пушкина, 4 — по будням с 9.00 до 18.00.

▪ ул. А. Камалеева, 26/12 — по будням с 9.00 до 17.00.

Культурные центры:

▪ КЦ Сайдаш (ул. Н.Ершова, 57 а) — с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

▪ КЦ Московский (ул. Ак.Королева, 47) — с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00.

▪ КДК им.В.И.Ленина (ул. Копылова, 2 а) — с понедельника по пятницу с 13.00 до 19.00.

Набережные Челны

▪ Торговый центр «Тулпар» (пр-т. Московский, 128 А) —ежедневно с 08.00 до 19.00

Нижнекамск

▪ Кожно-венерологический диспансер (ул. Шинников, 43 а) — по будням с 8.00 до 18.00, по выходным с 8.00 до 15.00.

▪ Управление здравоохранения по НМР (уд. Менделеева, 32 а) — по будням с 8.00 до 18.00, по выходным с 8.00 до 15.00.

▪ Наркологический и психоневрологический диспансеры (ул. Студенческая, 33) — по будням с 8.00 до 18.00, по выходным с 8.00 до 15.00.

▪ Центр здоровья НЦРМБ (ул. Менделеева, 46, вход со стороны тубдиспансера) — по будням с 8.00 до 18.00, по выходным с 8.00 до 15.00.

▪ СОГАЗ «Профмедицина» (в поликлинике промзоны) — ежедневно с 7.30 до 14.00; (участок Школьный б-р, 3) — ежедневно с 12.00 до 14.30.

▪Поликлиника ООО «Чулпан-медицина» — ежедневно с 12.00 до 15.00.

▪Камско-Полянская районная больница — по будням с 8.00 до 17.00 можно вакцинироваться в прививочном кабинете, с 17.00 до 22.00 — в кабинете неотложной помощи; по выходным — в кабинете неотложной помощи с 8.00 до 22.00.

▪Камполянский рынок — среда, четверг, пятница с 8.00 до 12.00.

▪Кинотеатр «Чулман Су» — среда, четверг, пятница с 13.00 до 17.00.

▪Ярмарка на территории Ледового дворца — в субботу с 8.00 до 13.00.

▪Шереметьевская больница — по будням с 8.00 до 16.00.

Альметьевск

▪ТЦ «Панорама» (ул. Ленина, 100) — по будням с 14.00 до 20.00, по выходным с 12.00 до 18.00.

▪ГАУЗ «Альметьевская стоматологическая поликлиника» (ул. Чехова, 21 а) — по будням с 7.30 по 13.00.

▪Альметьевский психоневрологический кабинет (ул. Радищева, 23) — по будням с 15.00 по 18.00.

▪ Филиал ГАУЗ «Республиканский центр крови МЗ РТ» (ул. Ленина, 157) — по будням с 13.00 по 18.00.

▪Альметьевский наркологический диспансер (пгт. Нижняя Мактама, ул. Промышленная, 1а) — по будням с 8.00 до 19.00.

▪Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района (ул. Ленина, 39) — по будням с 15.00 до 20:00)

▪СК «Мирас» (ул. Шевченко, 55) — по будням с 15.00 до 20.00.

* Вакцинация для граждан РФ проводится бесплатно. Иностранные граждане могут сделать прививку платно в отделениях Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера, а также в медицинских центрах «Любимый доктор» и «Спасение».