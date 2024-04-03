В казанской гостинице «Астория» на Павлюхина вновь случился пожар

Сегодня утром в социальных сетях появилось видео, на котором видно как из здания гостиницы «Астория» на Павлюхина валит густой черный дым.

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Напомним, что в январе 2024 года в гостинице «Астория» произошел крупный пожар. Его площадь составил 936 квадратных метров. На борьбу с огнем ушло чуть более двух часов. Из-за сложной планировки здания пожарным пришлось ломать внутренние перегородки, что потребовало времени. В результате третий этаж и крыша выгорели полностью. Читайте подробнее о пожаре в материале «Татар-информа».