В казанской гимназии №175 создадут парк памяти

В Казани на территории гимназии №175, которая подверглась нападению в мае прошлого года, будет создан парк памяти. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Стоимость работ оценивается в более чем 7 млн рублей, средства поступят из бюджета Республики Татарстан. В роли заказчика выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

Помимо разбивки мемориального парка, этот же тендер предполагает обустройство первой очереди парка у жилого комплекса «Светлая долина» за 100 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 июня, а подрядчика определят 6 июня.

Трагедия в гимназии №175 произошла 11 мая 2021 года: 19-летний житель Казани ворвался в школу, устроил взрыв и открыл стрельбу. Жертвами нападения стали девять человек: семь учеников 8А класса и два учителя. Различные травмы получили 24 человека.

Недавно Верховный суд РТ продлил арест устроившему стрельбу. Ему предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Убийство двух и более лиц», «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом», «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства» и «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества».

В годовщину трагедии у гимназии возник стихийный мемориал. Ученики выставили табличку с именами погибших детей и учителей и возложили цветы, о чем сообщал «Татар-информ».