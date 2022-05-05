Обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии №175 оставили в СИЗО

Верховный суд Татарстана продлил меру пресечения обвиняемому в нападении на казанскую гимназию №175. Следствие выступило с ходатайством оставить его в СИЗО.

Фото: © Елена Саляхова

Следствие просило суд продлить арест еще на три месяца, сам обвиняемый возражать не стал. Он остался в СИЗО до 11 августа.

Трагедия, унесшая жизни семерых школьников и двоих учителей, произошла 11 мая прошлого года.

Первое сообщение о том, что в школе неизвестный открыл стрельбу, появилось в 9.30. Спустя час стало известно, что жертвами преступника стали девять человек, еще 23 человека были ранены, большинство из них – дети.

Фото: © Елена Саляхова

Злоумышленника задержали. Им оказался 19-летний житель Казани.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала устроившего стрельбу вменяемым. Следствие уверено, что он тщательно подготовился к нападению.

Фото: © Елена Саляхова

В декабре прошлого года стало известно, что нападавшему предъявили окончательное обвинение по статьям: «Убийство двух и более лиц», «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом», «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства», «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества».

Свою вину молодой человек признал. Ему грозит пожизненное лишение свободы.