Возле гимназии №175 в годовщину трагедии со  стрельбой появился стихийный мемориал

Стихийный мемориал появился возле Казанской гимназии №175. Сегодня прошел ровно год с той трагедии, когда молодой казанец устроил стрельбу в школе.

Ученики гимназии выставили табличку с именами погибших детей и учителей и возложили к мемориалу цветы.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Трагедия произошла 11 мая. 19-летний житель Казани ворвался в школу, устроил взрыв и открыл стрельбу.

Травмы получили 24 человека, жертвами стрельбы стали девять человек: семь учеников восьмого «А» класса и два учителя.

На днях Верховный суд Татарстана продлил арест устроившему стрельбу. Ему было предъявлено обвинение сразу по четырем статьям: «Убийство двух и более лиц», «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом», «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства», «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества».

Объем уголовного дела вырос до 310 томов, потерпевшими признаны 600 человек.