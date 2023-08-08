В Казанской агломерации ремонт дорог по нацпроекту выполнен на 64%

Фото: скриншот презентации.

В Казанской агломерации ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнен на 64,6% от плана на текущий год. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По Казанской агломерации в рамках нацпроекта у нас предусмотрено 37,1 км за деньги данного финансирования. Здесь показателя нормативного состояния дорог 84,7% достигнем», — заявил он.

Так, в Казани завершены дорожные работы на 9,75 км на улицах Кулахметова, ул.Городская, ул. Ленинградская и других. Обновлены 6 объектов на региональных дорогах Казань — Шемордан, Столбищи — Атабаево и других. Объем финансирования составляет 3,4 млрд рублей.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на дорожные работы в Татарстане на 2023 год предусмотрено 86,8 млрд рублей.