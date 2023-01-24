В казанских парках начался демонтаж новогоднего оформления

В парках и скверах Казани рабочие приступили к демонтажу новогоднего оформления, которое в этом году радовало жителей и гостей города на протяжении двух месяцев. Всего к Новому году в столице Татарстана украсили 21 общественное пространство города, а в 13 из них были установлены новогодние елки.

Завершить демонтаж планируется к началу февраля, сообщает Дирекция парков и скверов. При этом новогодняя иллюминация в парке «Черное озеро» и елка в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ останутся до конца сезона работы катков.

Напомним, накануне убрали новогодние иллюминации на площади Свободы, а с 20 января ведутся работы по демонтажу главной елки у «Чаши».