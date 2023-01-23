На площади Свободы завершился демонтаж новогодней иллюминации

На площади Свободы в Казани полностью завершен демонтаж новогодних арок. Как сообщает Комитет внешнего благоустройства города, иллюминация работала здесь в течение 35 дней.

Фото: телеграм-канал Комитета внешнего благоустройства Казани

«В ближайшие дни иллюминации до конца разберут на Баумана и улице Кремлевской», — говорится в сообщении в телеграм-канале комитета.

Напомним, что на прошлой неделе в Казани начали разбирать одну из главных новогодних елок – расположенную рядом с Центром семьи «Казан». Сейчас рабочие демонтируют ее каркас.

Фото: © Екатерина Андреева / «Татар-информ»

Как ранее сообщал «Татар-информ», демонтаж новогодний украшений в Казани начался с 20 января.