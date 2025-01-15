В Казани жильцам 15 домов доначислили десятки тысяч рублей за капремонт

В столице Татарстана жильцам 15 многоквартирных домов доначислили взносы за капитальный ремонт. Об этом рассказали в Фонде ЖКХ, сообщает РБК-Татарстан.

Речь идет о домах №22, 26 и 26 (корпуса 2, 3 и 5) по улице Архитектора Гайнутдинова, доме №20 (корпуса 1 и 2) по улице Закиева, домах №40, 46, 50 и 52 по улице Сибгата Хакима, домах №3 (литеры А и Б), 5 и 7 по улице Алексея Козина.

В частности, после новогодних каникул жилец дома №50 по улице Сибгата Хакима рассказал изданию, что платежная квитанция за декабрь включает сумму за капремонт в 29 тыс. рублей. О начислении больших сумм за капремонт (от более чем 20 тыс. до свыше 40 тыс. рублей) сообщили и жильцы дома №52 по той же улице.

В Фонде ЖКХ прокомментировали ситуацию, заметив, что пересматривать размер начислений не планируется. Если до мая 2025 года собственники не внесут плату или не заключат соглашения о реструктуризации задолженности, на всю сумму долга будут начислены пени. В дальнейшем долги будут взыскиваться в судебном порядке.

Вместе с тем в фонде пояснили, что с учетом значительного размера доначислений жильцы могут получить рассрочку платежа. Заявление на реструктуризацию можно подать в отдел делопроизводства Фонда ЖКХ (Казань, ул. Лесгафта, д. 29) или направить почтой по тому же адресу (индекс 420043). К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих право собственности на помещение и удостоверяющих личность.

В свою очередь в Госжилинспекции РТ констатировали, что «доначисления, которые получили казанцы, законны и обоснованны, но непосильны и обременительны». Причиной инцидента в инспекции назвали то, что управляющая компания и Фонд ЖКХ недостаточно взаимодействовали друг с другом.

«Рекомендуем и ждем от жителей республики, которые получили такие счета, обратиться к нам в Жилинспекцию, проведем проверку и привлечем виновных к административной ответственности. На сегодня ни одной жалобы не поступило», — добавили в ГЖИ.