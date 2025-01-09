Минстрой РТ объяснил начисление 20-40 тыс. рублей за капремонт жильцам домов в Казани

Жильцы домов №50 и 52 по улице Сибгата Хакима в Казани получили квитанции ЖКУ с десятками тысяч рублей за капитальный ремонт. С чем связаны такие суммы и что делать собственникам квартир, столкнувшимся с этой ситуацией, со ссылкой на Минстрой РТ сообщает РБК Татарстан.

Строка, касающаяся взносов на капитальный ремонт, отсутствовала в платежных документах жильцов этих домов с начала 2023 года. Так, отметил один из собственников, в декабре он получил платежку с долгом в 29 тысяч рублей по услуге НКО «Фонд ЖКХ». В доме №52 суммы варьировались от 20 до более чем 40 тысяч рублей.

В министерстве, комментируя ситуацию, рассказали, что дом был включен в региональную программу капремонта в рамках ее актуализации. Собственники должны были начать выплату взносов с февраля 2018 года. До конца 2022-го они начислялись на основании платежных документов от организаций, управляющих многоквартирными домами. А с 1 января 2023-го начал действовать агентский договор между фондом ЖКХ и «Татэнергосбытом», который предусматривает начисление взносов на капитальный ремонт, формирование и печать платежных документов, прием и учет денежных средств.

«Ввиду того, что организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом №52 по ул. Сибгата Хакима начисление взносов на капитальный ремонт не производились, фондом посредством платежного агента — АО „Татэнергосбыт“ — были произведены доначисления с даты возникновения у собственников помещений обязанности по уплате взносов», — объяснили в татарстанском Минстрое.

В ведомстве заявили, что доначисление может быть реструктуризовано путем предоставления рассрочки платежа, в рамках которой временно прекратится начисление пени. Также должники, воспользовавшиеся возможностью, смогут избежать дополнительных трат на судебные расходы. Оформить заявление можно в отделе делопроизводства фонда (улица Лесгафа, дом №29).

«Дополнительно сообщаем, что сроки проведения работ по капитальному ремонту могут быть скорректированы в рамках актуализации региональной программы, для этого собственникам помещений необходимо обратиться в орган местного самоуправления для рассмотрения возможности переноса срока выполнения работ по капитальному ремонту», — говорится в комментарии.

Управляющая компания пообещала собственникам квартир дома №52 подготовить форму претензии в Фонд капремонта. Также она намерена связаться с «Татэнергосбытом».

По данным УК, ранее она не раз предлагала жильцам открыть спецсчет для накопления средств для капитальный ремонт и собирать их силами управляющей компании. Однако добиться этого не удалось из-за отсутствия кворума по данным вопросам. Сейчас желающие могут обратиться напрямую в фонд, чтобы получить информацию по начислениям и узнать о возможности их корректировки, учитывая сроки исковой давности.

«Также в банковском приложении можно оплатить только коммунальные ресурсы поставив галочки напротив, не оплачивая суммы за капитальный ремонт до конкретного понимания ситуации», — отметили в УК.