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В Казани завершился сезон работы фонтанов
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Фото: © «Татар-информ»
В столице Татарстана завершился сезон работы фонтанов – сейчас конструкции готовят к зиме. Об этом в своем телеграм-канале сообщила мэрия Казани.
«Специалисты промоют чаши, выполнят опрессовку труб, демонтируют насосы и форсунки, установят защитные деревянные покрытия», – пояснили в мэрии.
Ранее сообщалось, что в этом году консервация фонтанов на зиму началась раньше обычного из-за резкого похолодания.
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