В Казани завершился сезон работы фонтанов

Фото: © «Татар-информ»

В столице Татарстана завершился сезон работы фонтанов – сейчас конструкции готовят к зиме. Об этом в своем телеграм-канале сообщила мэрия Казани.



«Специалисты промоют чаши, выполнят опрессовку труб, демонтируют насосы и форсунки, установят защитные деревянные покрытия», – пояснили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в этом году консервация фонтанов на зиму началась раньше обычного из-за резкого похолодания.