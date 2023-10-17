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Руc Тат
Общество 17 октября 2023 09:56

В Казани завершился сезон работы фонтанов

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В Казани завершился сезон работы фонтанов
Фото: © «Татар-информ»

В столице Татарстана завершился сезон работы фонтанов – сейчас конструкции готовят к зиме. Об этом в своем телеграм-канале сообщила мэрия Казани.

«Специалисты промоют чаши, выполнят опрессовку труб, демонтируют насосы и форсунки, установят защитные деревянные покрытия», – пояснили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в этом году консервация фонтанов на зиму началась раньше обычного из-за резкого похолодания.

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