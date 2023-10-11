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Новости Татарстана и Казани
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Фонтаны Казани начали готовить к «зимней спячке»
В столице Татарстана раньше обычного началась консервация фонтанов на зиму. Процесс займет около двух недель, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Ускорить консервацию пришлось из-за резкого похолодания. Дело в том, что при низких температурах воздуха оборудование фонтанов может получить повреждения. Рабочим теперь предстоит промыть чаши, выполнить опрессовку труб, демонтировать насосы и форсунки, а также установить защитные деревянные покрытия.
Накануне работы уже велись в Горкинско-Ометьевском лесу, сквере Столярова, парке Петрова и сквере 100-летия образования строительной отрасли в РТ. В последнем из них специалисты разобрали и увезли на хранение три модульных фонтана. В самой чаше зимой обустроят каток.
Впрочем, пока фонтаны, до которых рабочие еще не добрались, продолжают работу, уточнили в Комитете внешнего благоустройства Казани. В этом году процесс их расконсервации стартовал в начале мая, о чем сообщал «Татар-информ».
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