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Ру Тат
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Казань
31 октября 2022  14:22

В Казани завершили проект дороги-дублера Горьковского шоссе до трассы М7

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Проект дороги-дублера от Храма всех религий до трассы М7 завершен, документация прошла необходимую экспертизу. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

«Разработана проектно-сметная документация участка от Храма всех религий до трассы М7 протяженностью 10,5 км. Она получила положительное заключение государственной экспертизы», – отметил Куляжев.

В этом году завершится строительство участка 4-полосной дороги от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий, сообщил Куляжев. На сегодня , по его словам, находится в высокой степени готовности. Протяженность участка составит 4,7 км.

Напомним, предполагается, что выезд из Казани в западном направлении после строительства дороги-дублера Горьковского шоссе будет существенно разгружен. В начале октября сообщалось, что в Казани наметили трассировку второго этапа дороги от ул.Несмелова до трассы М7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор». Подробнее о строительстве дороги читайте в материале «Татар-информа».

 

#Деловой понедельник #дорога-дублер #горьковское шоссе казани
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