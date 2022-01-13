В Казани наметили трассировку второго этапа дороги-дублера Горьковского шоссе

В столице Татарстана стартовали общественные обсуждения строительства второго этапа дороги от ул. Несмелова до трассы М-7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор». Соответствующая информация опубликована в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

«Строительство и эксплуатация автомобильной дороги окажет незначительное влияние на окружающую среду, так как технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, строительных и противопожарных нормативов», - говорится в документации.

Протяженность дороги составит 9,5 км, ее планируется построить из четырех полос. Расчетная скорость будущей дороги – 70 км/ч.

Согласно Генеральному плану Казани на дороге предусмотрены разноуровневые транспортные развязки и мостовые сооружения. А в местах перепадов между тротуаром и проезжей частью на путях движения пешеходов предусмотрены пандусы для людей с ограниченными возможностями.

Из-за крупной железнодорожной развязки на пути будущей дороги необходимо строительство путепровода через железнодорожные пути.

«Путепроводов будет два. Один из них – над веткой, которая уходит в сторону северного железнодорожного вокзала Казани. Второй – в той части, где новая трасса выйдет на Привокзальную улицу – возле улицы Богатырской», – уточняет главный инженер проекта Сергей Китайцев.

Помимо самой дороги планируется переустройство линий электропередач, проектирование сетей наружного освещения, создание дождевых канализаций и изменение сетей газоснабжения и водоснабжения, вдоль участка.

Ранее специалисты ООО «Дорстрой комплекс» сообщали, что вся автодорога-дублер Горьковского шоссе будет четырехполосной – по две полосы в каждую сторону, без перекрестков и светофоров. Для смены направления движения предусмотрят зоны разворотов. Въезды на дорогу будут оборудованы разгонными полосами. Сопровождать автопотоки будут пешеходные и велосипедные дорожки, шумозащитные экраны.

Завершение строительства первого этапа дублера Горьковского шоссе предполагается в конце 2022 года, о чем сообщало ИА «Татар-информ».