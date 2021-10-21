С ветерком через «Серебряный бор»: какой будет дорога-дублер Горьковского шоссе

Выезд из Казани в западном направлении после строительства дороги-дублера Горьковского шоссе будет существенно разгружен. В настоящее время заканчивается строительство первого этапа магистрали. Перспективы строящейся трассы оценили корреспонденты ИА «Татар-информ».

Заканчивается строительство первого этапа дороги-дублера Горьковского шоссе

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Прямая как стрела, без поворотов и перекрестков

Начальная точка маршрута – пересечение улицы Несмелова и Кировской дамбы. Прямая как стрела магистраль уходит отсюда в сторону поселка Старое Аракчино. Навигатор без надобности – лента идеального асфальта проложена параллельно железной дороге. Две полосы, пешеходные переходы, оборудованные импульсными индикатор-светофорами (питание – от солнечных батарей), тротуар, светильники – вплоть до поворота на Зилантов монастырь. Этот участок дороги был здесь и прежде, но его глубоко модернизировали и, по сути, построили заново.

Дальше, до станции Лагерная, абсолютно новая дорога, теперь уже с четырьмя полосами (ширина полотна почти 18 м) и качественным асфальтом. Прежде можно было открыть проезжую часть, а потом думать об удобстве, к примеру, пешеходов. Сейчас иначе – трасса сооружается одновременно со всеми ее элементами: пешеходной дорожкой и освещением вдоль всей автодороги. Там, где потоки машин и пешеходов по проекту разделит зеленая зона, сейчас высаживаются деревья. Готовы и удобные карманы для общественного транспорта.

Дорога разительно отличается от той, что идет параллельно новой, но по другой стороне железной дороги, вдоль Волги. Впрочем, слово «параллельно» не совсем верно – та, морально устаревшая узкая двухполоска петляет, как серпантин, передвигаться по ней со скоростью больше сорока километров в час небезопасно и некомфортно.

Морально устаревшая узкая двухполоска, петляет, как серпантин, передвигаться по ней со скоростью больше сорока километров в час небезопасно и некомфортно Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

На новой магистрали проектировщики (ООО «Дорстрой комплекс») продумали все до мелочей. Безопасный проезд над старым руслом Казанки обеспечивают надежные дорожные ограждения со светоотражателями. Прямая, без поворотов и перекрестков на всем протяжении, с удобными съездами, которые разведут потоки, со светофорами только на пешеходных переходах.

Мешали холмы – и их «подвинули»

Для того чтобы сделать трассу максимально удобной, проектировщикам, строителям и местным властям пришлось решать сразу несколько головоломок. На пути будущей дороги встали дачи – их пришлось выкупать у владельцев и сносить. А чтобы шум движущихся автомобилей не мешал другим дачникам, установили шумозащитные экраны.

Чтобы шум движущихся автомобилей не мешал дачникам, установили шумозащитные экраны Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Еще одним серьезным препятствием стал высокий крутой склон, протянувшийся на несколько сотен метров. Часть его пришлось срезать, предварительно спилив деревья на вершине. Но это было еще не всё. Поскольку дорога должна была пройти близко к склону, его следовало надежно укрепить – зыбкий грунт не вызывал доверия.

Это, пожалуй, стало одним из самых сложных инженерных решений. Где-то холм еще «отодвинули» от дороги, где-то устроили террасы безопасности. Затем песчаные откосы укрепили специальными решетками, последние засыпали землей, утрамбовали и накрыли матами. Когда на всех склонах зеленеет трава, никто и не догадается, что здесь были срезы – будто так было всегда. А в некоторых местах склоны теперь удерживает бетонный щит – убедительно и надежно.

В районе Товарного двора у Лагерной дорога пока сужается: здесь все еще проходит ветка на разгрузочную станцию. Через сотню метров – снова комфортные четыре полосы идеально ровного асфальта. И так вплоть до Дома детского и юношеского туризма, что в Старом Аракчино, напротив Храма всех религий. Именно здесь заканчивается та часть дороги, которая в документах значится как первый этап будущей трассы-дублера Горьковского шоссе. Ее протяженность – чуть меньше восьми километров.

Серьезным препятствием стал высокий крутой склон, протянувшийся на несколько сотен метров Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Два миллиарда из бюджета

Весь путь от Кировской дамбы до конечной точки маршрута занял на машине около шести минут. За вычетом нескольких вынужденных пауз: сегодня на некоторых участках еще вовсю работают самосвалы, катки, грейдеры: ежедневно на стройке задействованы 120 человек и 93 единицы техники. Без задержек «пролететь» по новой дороге можно будет уже в будущем году. В окончательном варианте участок от улицы Архангельской до Храма всех религий должен соответствовать магистральной улице районного значения.

Пока же предстоит, в частности, закончить обустройство съезда к будущему ЖК «Серебряный бор» – двухполосная дорога длиной 848 метров уже заасфальтирована. На месте поворота к ней от трассы идет срез «лишних» участков холма, укрепление склонов, которые местами обретают многоярусную конфигурацию. Землю подрядчики увозят недалеко: приходится осушать подступающие к трассе болота. Одно из них – вблизи железнодорожного переезда около переправы через Волгу.

Для всех, кто живет по ту сторону переезда, важен вопрос: как они смогут пользоваться новой магистралью. Старая дорога, вдоль Волги, напомним, очень неудобная, она достаточно загружена, а с полным вводом нового ЖК «Волжская гавань» не исключено, что может встать в пробках.

Ежедневно на стройке задействованы 120 человек и 93 единицы техники Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы ждем не дождемся ввода новой дороги. Даже по недостроенной приноровились ездить в город – намного быстрее!» – говорит Елена, водитель «Шкоды», притормозившей возле переезда.

Если здесь так и останется всего лишь переезд, то с пуском новой трассы возле него возможны серьезные пробки. А путепровод проектом не предусмотрен.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова, строительство автодороги идет точно по графику. Завершить сооружение первого этапа дублера Горьковского шоссе предполагается в конце 2022 года. В этом году на строительство федеральный бюджет выделил 2 миллиарда рублей – по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова, строительство автодороги идет точно по графику Фото: president.tatarstan.ru

Дорога пройдет над железнодорожными путями

Дорога до ЖК «Серебряный бор» – лишь первая часть дороги-дублера Горьковского шоссе. Как пройдет вторая и где она в итоге соединится с М7? Ответа на все вопросы пока нет, проект в стадии разработки, но специалисты ООО «Дорстрой комплекс» говорят, что вся автодорога-дублер Горьковского шоссе будет четырехполосной – по две полосы в каждую сторону, без перекрестков и светофоров. Для смены направления движения предусмотрят зоны разворотов. Въезды на дорогу будут оборудованы разгонными полосами. Сопровождать автопотоки будут пешеходные и велосипедные дорожки, шумозащитные экраны.

На пути почти 9-километрового второго участка дороги-дублера есть крупная железнодорожная развязка. Без строительства путепровода через железнодорожные пути здесь не обойтись.

«Путепроводов будет два. Один из них – над веткой, которая уходит в сторону северного железнодорожного вокзала Казани. Второй – в той части, где новая трасса выйдет на Привокзальную улицу – возле улицы Богатырской», –уточняет главный инженер проекта Сергей Китайцев.

Без строительства путепровода через железнодорожные пути здесь не обойтись Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По улицам Привокзальная и Богатырская, кстати, сегодня проходит все та же старая двухполосная дорога. Выход сюда новой трассы может привести к тому, что дорожные потоки просто упрутся в друг друга. Не упрутся, убеждают проектировщики: для этого под Привокзальной улицей соорудят тоннель с дорожной развязкой.

Предполагается, что выезд дороги-дублера на федеральную трассу М7 с помощью многоуровневых разворотов будет в районе поселка Займище.

Среди главных проблем, с которыми приходится сталкиваться разработчиками проектной документации, – плотная жилая застройка и насыщенная сеть существующих городских коммуникаций.

В Старом Аракчино заканчивается та часть дороги, которая в документах значится как первый этап будущей трассы-дублера Горьковского шоссе Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Проект, который выгоден всем

Новая дорога проектируется с таким расчетом, что она сможет принять на себя все потоки, которые существуют уже сейчас на ныне действующих улицах (Аракчинская, Привокзальная и др.) и которые будут идти из новых ЖК («Салават Купере», «Волжская Гавань» и проектируемый «Серебряный бор»), сообщил ИА «Татар-информ» Сергей Китайцев.

В этом уверен и глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов. Дорога-дублер, по его словам, снимет загрузку с Горьковского шоссе и обеспечит транспортную доступность развивающихся микрорайонов.

Жительница микрорайона «Салават Купере» Лейсан Абеева не понаслышке знает про транспортную загруженность Горьковского шоссе. Передвигаясь на личном автомобиле, подолгу стоит в пробках.

Дорога-дублер снимет нагрузку с Горьковского шоссе и обеспечит транспортную доступность развивающихся микрорайонов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Вечером едем с мужем из города домой и обязательно стоим в пробке на Горьковском шоссе. Эти пробки и утром, и вечером, перед выходными и в выходные. Думаю, дорога-дублер очень сильно разгрузит шоссе», – считает она.

О заинтересованности в реализации проекта говорит и глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев.

«Ежедневно из нашего района в Казань выезжают около 20 тысяч человек. Новая дорога позволит снять напряжение на транспортную инфраструктуру. Кроме того, дорожное строительство поможет трудоустройству наших жителей, например, на заправках, объектах придорожного сервиса, кафе. А это дополнительные налоговые поступления в бюджет района. Уверен, что новые дороги в целом дадут ощутимый эффект для социально-экономического развития района», – считает мэр Зеленодольска.

Ход строительных работ оценил мэр Казани Ильсур Метшин Фото: metshin.ru

Накануне ход строительных работ оценил мэр Казани Ильсур Метшин. Главе города доложили, что на сегодня строительные работы на первом участке дороги от улицы Несмелова до Храма всех религий выполнены на 90%, завершается укладка асфальтового покрытия. Сейчас заканчивается проектирование второго этапа дороги – от Храма всех религий до трассы М7. Итоговый вариант после прохождения экспертизы планируется получить к концу года, сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Дорога-дублер Горьковского шоссе является на сегодняшний день одним из приоритетных проектов, который позволит улучшить транспортную доступность Казани, подчеркнул мэр города. «В Казани растет количество жителей, вместе с ними в среднем на 15 тысяч в год увеличивается число автомобилей. Также развиваются микрорайоны, город разрастается, поэтому важно строить новые дороги. Одной из них является дорога-дублер Горьковского шоссе, которая соединится с трассой М7, что облегчит въезд в город», – отметил Метшин.

Напомним, что в настоящее время интенсивность движения на Горьковском шоссе составляет 46 тыс. автомобилей в сутки, в пиковое время – 3,5 тыс. в час.