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Новости Татарстана и Казани
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В Казани завершено строительство десятиэтажки с паркингом на улице Серова
В Кировском районе столицы Татарстана на территории жилого комплекса по улице Серова возведены десятиэтажный многоквартирный жилой дом №3 и многоуровневый паркинг. Эти объекты получили заключение о соответствии требованиям проектной документации, сообщает пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора РТ.
В четырехподъездном доме высотой десять этажей со встроенными нежилыми помещениями насчитывается 144 квартиры общей площадью 7399 кв. метров.
В свою очередь паркинг открытого типа общей вместимостью 356 машино-мест насчитывает семь этажей, начиная со второго они не отапливаются. На первом этаже находятся торгово-офисные помещения свободной планировки. На остальных уровнях предусмотрены помещения для хранения машин.
Застройщиком выступило ООО «Специализированный застройщик „ДСК“», а генеральным подрядчиком ― ООО «Строительная компания „СтройМаш“». Генеральным проектировщиком здания было ООО «Проектно-строительное объединение „Форс“».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году в Казани сдадут участок нового бульвара по улице Серова.
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