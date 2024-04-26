В Казани завершено строительство десятиэтажки с паркингом на улице Серова

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

В Кировском районе столицы Татарстана на территории жилого комплекса по улице Серова возведены десятиэтажный многоквартирный жилой дом №3 и многоуровневый паркинг. Эти объекты получили заключение о соответствии требованиям проектной документации, сообщает пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора РТ.

В четырехподъездном доме высотой десять этажей со встроенными нежилыми помещениями насчитывается 144 квартиры общей площадью 7399 кв. метров.

В свою очередь паркинг открытого типа общей вместимостью 356 машино-мест насчитывает семь этажей, начиная со второго они не отапливаются. На первом этаже находятся торгово-офисные помещения свободной планировки. На остальных уровнях предусмотрены помещения для хранения машин.

Застройщиком выступило ООО «Специализированный застройщик „ДСК“», а генеральным подрядчиком ― ООО «Строительная компания „СтройМаш“». Генеральным проектировщиком здания было ООО «Проектно-строительное объединение „Форс“».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году в Казани сдадут участок нового бульвара по улице Серова.