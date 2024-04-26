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В Нижнекамске достроили 20-этажный дом на проспекте Шинников
В Нижнекамске достроен 20-этажный многоквартирный жилой дом в 22-м микрорайоне, на проспекте Шинников. Здание получило заключение о соответствии требованиям проектной документации, сообщает пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора РТ.
Общая площадь дома, имеющего подземную часть, вместе со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на первом этаже равняется 10 тыс. 210,60 кв. метра. В здании насчитывается 98 квартир, общая площадь которых достигает 7087,90 кв. метра.
Застройщиком выступило ООО «СЗ „ИнвестЧелныЯр“», генеральным подрядчиком — ООО «Евростиль». Генеральным проектировщиком было ООО «Стройпроект», а техническим заказчиком — ООО «Акцент».
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