В этом году в Казани сдадут участок нового бульвара по ул.Серова

В этом году в Казани завершится благоустройство части нового бульвара по улице Серова. Будет сдан участок от мечети до водоема, уточнили в Комитете внешнего благоустройства города.

Строительные работы стартовали в прошлом году с ликвидации стихийной парковки, заливки дорожек и устройства ливневой канализации. На благоустроенном участке заработают 12 функциональных зон для людей с ограниченными возможностями здоровья. На бульваре разместятся детские игровые площадки, функциональные зоны для стимулирования органов чувств и другие объекты.

В комитете напомнили, что бульвар входит в число лидеров голосования по благоустройству общественных пространств, прошедшего в 2023 году. Выбор парков и скверов на 2025 год проводится на сайте gorodsreda.tatar.ru.

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