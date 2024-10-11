В Казани завершен ремонт дороги на улице Нурихана Фаттаха

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани

В казанском жилом комплексе «Салават Купере» завершена реконструкция дороги на улице Нурихана Фаттаха площадью более 15 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана в своем Telegram-канале.

Дорога в ходе обновления расширена с двух до четырех полос. Полностью заменен асфальт — как на проезжей части, так и на тротуарах, на новое покрытие нанесена разметка.

Кроме того, произведено переустройство инженерных сетей. Для предотвращения подтоплений строители обустроили систему отвода дождевой воды. Для велосипедистов здесь теперь предусмотрена специальная дорожка.

Помимо этого, рабочие установили дополнительные фонари, новые светофоры, ограждения и остановочные павильоны.