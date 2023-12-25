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Общество 25 декабря 2023 10:55

На ремонт съезда по ул. Вишневского в Казани выделят 120,3 млн рублей

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120 373 910 рублей – именно столько денег выделят на ремонтные работы на съезде по улице Вишневского в Казани. Источник финансирования – бюджет РТ.

Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, все работы должны быть выполнены до 22 ноября 2024 года. Протяженность ремонтируемого участка дороги – 0,575 км.

Задачи исполнители: замена дорожного покрытия, обновление электросетей, монтаж светофора и обустройство наружного освещения, а также посадка деревьев и благоустройство газона.

#вишневского #Казань #ремонт
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