Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани завершили комплексное обновление улицы Вишневского
В столице Татарстана завершен комплексный ремонт улицы Вишневского. Об этом сообщает пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов города в своем Telegram-канале.
Рабочие привели в порядок в общей сложности 73 813 кв. метров дорог и 1413 кв. метров тротуаров, а также дополнительно озеленили 3624 кв. метра территории.
Кроме того, у дома №49 ликвидирован сплошной тротуар, который использовался автомобилистами в качестве парковки. Теперь эта зона стала безопасной для пешеходов.
С тротуаров перенесены около 20 столбов освещения — теперь фонари находятся в зеленой зоне, а не посередине дороги. Зимой это должно облегчить спецтехнике уборку снега.
Выезд на пересечении проспекта Универсиады и улицы Вишневского расширен до двух полос, а для пешеходов установлен вызывной светофор. Это позволит уменьшить число пробок, пояснили в районной администрации.
Сейчас ремонт продолжается на улицах Агрономическая и Нурсултана Назарбаева, уточнили в мэрии Казани.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»