В Казани завершили комплексное обновление улицы Вишневского

Фото: пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани

В столице Татарстана завершен комплексный ремонт улицы Вишневского. Об этом сообщает пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов города в своем Telegram-канале.

Рабочие привели в порядок в общей сложности 73 813 кв. метров дорог и 1413 кв. метров тротуаров, а также дополнительно озеленили 3624 кв. метра территории.

Фото: пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани

Кроме того, у дома №49 ликвидирован сплошной тротуар, который использовался автомобилистами в качестве парковки. Теперь эта зона стала безопасной для пешеходов.

С тротуаров перенесены около 20 столбов освещения — теперь фонари находятся в зеленой зоне, а не посередине дороги. Зимой это должно облегчить спецтехнике уборку снега.

Фото: пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани

Выезд на пересечении проспекта Универсиады и улицы Вишневского расширен до двух полос, а для пешеходов установлен вызывной светофор. Это позволит уменьшить число пробок, пояснили в районной администрации.

Сейчас ремонт продолжается на улицах Агрономическая и Нурсултана Назарбаева, уточнили в мэрии Казани.