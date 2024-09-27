В Казани завершают замену лифтов в шести надземных пешеходных переходах

Фото: kzn.ru

В преддверии саммита БРИКС в столице Татарстана производится замена установленных в 2011 году к Универсиаде 13 подъемных платформ в шести надземных пешеходных переходах на полноценные лифты с теплыми шахтами. Работы начались в марте, окончить их предполагается в октябре, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Новые лифты уже работают на Оренбургском тракте, на остановке «Ветеринарная академия», на пересечениях улиц Павлюхина и Халева, улицы Чистопольская и проспекта Фатыха Амирхана. На соседнем переходе по Амирхана обустраивают шахту лифта, а на улице Академика Сахарова проводят пуско-наладочные работы. На замену конструкций из бюджета Татарстана было выделено 366 млн рублей. С первыми результатами на перекрестке Павлюхина и Халева сегодня ознакомился глава города Ильсур Метшин.

Фото: kzn.ru

«Каждое крупное международное событие и вообще события, которые проводит страна в Казани, позволяют улучшать инфраструктурные объекты. В преддверии Универсиады <...> на улице Павлюхина был построен пешеходный переход, но при отсутствии необходимых денежных средств лифт для маломобильных групп населения был сделан, скажем так, на имеющиеся тогда деньги. Благодаря подготовке к саммиту БРИКС мы его полностью обновили», — заметил мэр.

Метшин пояснил, что всего в Казани насчитывается 57 подъемных платформ — пока они функционируют, но тоже будут нуждаться в замене по истечении срока службы. «Спасибо БРИКС, федеральному руководству за те программы, благодаря которым мы обновляем городскую инфраструктуру», — сказал он.

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев рассказал, что новые подъемные платформы оборудованы антивандальными конструкциями и теплыми шахтами, как в многоквартирных домах. Последнее позволяет пользоваться подъемными платформами в любое время года и защищать оборудование от погодных условий. В кабине предусмотрено освещение и музыкальное сопровождение. Панель расположена так, чтобы люди на колясках могли удобно ею пользоваться. Грузоподъемность равняется 800 килограммам, а срок эксплуатации должен составить 25 лет.

Фото: kzn.ru

В ходе работ на пересечении улиц Павлюхина и Халева специалисты разобрали все подъемные элементы, забетонировали сваи, залили фундаментные плиты, смонтировали сами лифты. Также они установили камеры видеонаблюдения, обеспечили доступ пользователей к диспетчерской и подключили систему фотореверса (не дает створкам закрыться при присутствии постороннего предмета в проеме дверей). Конструкции были изготовлены в Турции.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.