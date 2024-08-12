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В шести надземных пешеходных переходах Казани установят утепленные лифты
В Казани в рамках программы по ремонту дорог и повышению безопасности дорожного движения в шести надземных пешеходных переходах запустят новые лифты с утепленными шахтами. Сделать это планируют до 1 октября, сообщили в мэрии столицы Татарстана.
Монтаж лифтов уже завершился в переходе на Оренбургском тракте, на данный момент там идут пуско-наладочные работы. Еще в пяти переходах, между проспектом Победы и улицей Сахарова, улицами Ф. Амирхана и Четаева, Ф. Амирхана и Чистопольской, у остановки «Ветеринарная Академия», на улицах Павлюхина и Халева, сейчас завершают обустройство лифтовых шахт. Отмечается, что срок эксплуатации новых лифтов составляет порядка 25 лет.
В этом году в Казани также отремонтировали три подземных пешеходных перехода – у Кремлевской набережной по ул. Батурина, на ул. Ташаяк и у вокзала «Казань-1» по ул. Саид-Галеева. Продолжается капитальный ремонт подземного перехода рядом с парком им. Горького.
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