В шести надземных пешеходных переходах Казани установят утепленные лифты

В Казани в рамках программы по ремонту дорог и повышению безопасности дорожного движения в шести надземных пешеходных переходах запустят новые лифты с утепленными шахтами. Сделать это планируют до 1 октября, сообщили в мэрии столицы Татарстана.

Монтаж лифтов уже завершился в переходе на Оренбургском тракте, на данный момент там идут пуско-наладочные работы. Еще в пяти переходах, между проспектом Победы и улицей Сахарова, улицами Ф. Амирхана и Четаева, Ф. Амирхана и Чистопольской, у остановки «Ветеринарная Академия», на улицах Павлюхина и Халева, сейчас завершают обустройство лифтовых шахт. Отмечается, что срок эксплуатации новых лифтов составляет порядка 25 лет.

В этом году в Казани также отремонтировали три подземных пешеходных перехода – у Кремлевской набережной по ул. Батурина, на ул. Ташаяк и у вокзала «Казань-1» по ул. Саид-Галеева. Продолжается капитальный ремонт подземного перехода рядом с парком им. Горького.