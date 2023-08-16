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Новости Татарстана и Казани
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В Казани завершается ремонт дома «Миру-Мир», с которого снесли старинную лепнину
Ремонт казанского дома с надписью «Миру-Мир» по ул.Большая Красная 29а завершается. Крыша уже отремонтирована, теперь предстоит провести реставрацию лепнины на фасаде, сообщила помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.
«Проверила ремонт "крыши мира", как я её называю, осталась довольна качеством исполнения. Стропила, кстати, в отличном состоянии, остались родные, с пятидесятых, их лишь восполнили местами», – написала она в телеграм-канале «Наследие городов».
Напомним, в конце июля казанцы пожаловались на то, что со старинного здания сносят 70-летнюю лепнину, называя «уничтожением» исторического дома. Тогда власти города объяснили обеспокоенным жителям, что оригинальные элементы лепнины весили по 25 килограммов и были небезопасны для пешеходов, так как могли упасть на тротуары. Горожанам пообещали, что вместо нее дом украсят современной лепниной из более легкого материала, которая позволит сохранить исторический облик здания.
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