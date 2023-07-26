Мэрия Казани прокомментировала снос 70-летней лепнины на доме «Миру – Мир»

Работы на фасаде дома «Миру — мир» на ул.Большая Красная, 29а проходят с разрешения Управления архитектуры и градостроительства и Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Так в мэрии Казани отреагировали на сообщения встревоженных горожан о том, что на историческом доме уничтожают лепнину.

Фото из соцсетей

«Обратите кто-нибудь внимание, на то, как сейчас рабочие уничтожают исторический дом „Миру — мир“ на площади Свободы. Там начался как бы ремонт фасада. А на самом деле сейчас каждый день рабочие отбивают ломами и молотками лепнину 1940-х годов. Уже почти всю отбили по периметру карниза всего дома. Разбитая историческая лепнина валяется во дворе. По-моему, это ужас!», — написали горожане в соцсетях.

«Как сообщает Управление архитектуры и градостроительства, цветовое решение фасадов объекта согласовано УАИГ с учетом дополнительного согласования комитета РТ по охране объектов культурного наследия», – заявили представители администрации в ответ.

Эскизное предложение согласовано с учетом архитектурных деталей, подчеркнули в мэрии.

Напомним, Дом «Миру — мир» построили в 1952 году по проекту заслуженного архитектора РСФСР Ахмеда Бикчентаева по заказу директора завода «Радиоприбор» Ивана Шпакова для работников и инженеров этого завода и 22-го (КАПО). Надпись с годами была утрачена, однако в 2013 году «Татар-информ» сообщил о восстановлении на фасаде исторического лозунга, ставшего визитной карточкой легендарного дома.