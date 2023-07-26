Власти Казани пообещали заменить старинную лепнину на доме «Миру – Мир» на более легкую

Новую жизнь пообещали дому «Миру — мир» на ул.Большая Красная, 29а власти Казани. Снесенную в ходе реставрации фасада здания лепнину 70-х годов заменят на более легкую. Старинную лепнину, украшавшую дом с момента постройки, в администрации Вахитовского и Приволжского районов назвали тяжелой и небезопасной для пешеходов.

«Лепнину, которая была на фасаде дома, заменят на аналогичную из более легкого материала. Это сохранит исторический облик и обезопасит жителей. Оригинальные весили по 25 килограммов и были небезопасны для пешеходов из-за вероятности падения на тротуары. <…> уверены, что он станет ещё красивее, с нетерпением ждём результата реставрации!», – сообщила пресс-служба районной администрации.

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В данный момент реставрация крыши и фасада дома находится в активной стадии.

Напомним, дом «Миру – Мир» построен в 1952 году в стиле конструктивизма. Как ранее сообщал «Татар-информ», горожан взволновало, что украшавшую его лепнину рабочие снесли молотками – они призвали мэрию города отреагировать на это и остановить работы. В мэрии ответили, что работы на объекте проходят с разрешения Управления архитектуры и градостроительства и Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.