Выставка подбитой техники НАТО в Казани: более 140 тысяч посетителей и 300 писем на фронт

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выставку подбитой техники НАТО «Сила V правде — гордость и Победа» в Казани посетили более 140 тысяч человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в Комитете по делам детей и молодежи исполкома Казани.

Интерес к технике проявили гости всех возрастов – за пять дней ее посетили более 140 тысяч жителей Республики Татарстан, среди которых более семи тысяч школьников и студентов. В воскресенье, 17 ноября, был зафиксирован рекорд по числу гостей на площадке – 31 тысяча 411 человек.

Выставка имела огромный интерес у казанцев, также, как и в других городах, где она была показана до этого. По данным организаторов, ее увидели уже более миллиона жителей страны.

Экспозиция расположилась у Центрального стадиона города. Здесь представили 14 образцов боевых машин, которые Запад отправил в качестве военной помощи Украине. О том, как были подбиты танки и БТРы рассказывали военнослужащие, рядом были выставлены информационные стенды с фотографиями бойцов, которые вывезли технику с поля боя.

Кроме этого, на обзор зрителям представили стрелковое оружие США, Швеции и Украины. Всего более 40 образцов. Среди них пулемет Браунинга производства США и украинский 40-мм гранатомет УАГ-40. Чтобы осмотреть экспонаты, у входа на выставку выстраивались огромные очереди.

Все дни работы выставки Казанское отделение Волонтеров Победы организовали Всероссийскую акцию «Письмо Победы». Все желающие могли написать письма солдатам, а также выразить свою поддержку и благодарность. Казанцы написали более 300 писем, которые будут доставлены на фронт.

Здесь же можно было попробовать себя в роли оператора БПЛА – в отдельной палатке гостям предложили пройти занятие на специальном тренажере для отрабатывания навыков владения дронами. Военные поделились своими секретами управления квадрокоптерами и рассказали истории с боевых вылетов.

Следующим городом, который примет выставку, станет Ульяновск.