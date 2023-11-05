В Казани создадут искусственный земельный участок на воде площадью более 20 га

Скриншот документации

На Куйбышевском водохранилище планируют создать искусственный земельный участок на воде. Его площадь составит 20,24 гектара, следует из документации, опубликованной Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия.

Исследования проводились на левом берегу Волги, в районе поселка Игумново (Кировский район города). Уточняется, что в 50-х годах прошлого века эта территория была почти полностью затоплена после завершения строительства плотины Волжской ГЭС. Сейчас же участки, на которых проводились проверки, находятся под водой лишь частично.

Ученые провели два выезда в сухую солнечную и пасмурную погоду при низком уровне воды на водохранилище. В 2022 году исследовался незатопленный участок, а летом 2023 года при минимальном уровне воды на водохранилище изучалась оставшаяся часть участка.

Экспертиза доказала, что на участке строительства отсутствуют объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками ОКН. В результате проект получил положительное заключение на проведение работ.