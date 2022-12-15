В Казанском Кремле появится новая для города новогодняя локация

Этой зимой Присутственные места Казанского Кремля превратится в новогоднюю сказку, здесь откроется новогодняя ярмарка, впервые будет празднично оформлен двор. Об этом во время прямого эфира «Татарстан онлайн» рассказала директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

«От имени Института и всех тех, кто занимался таким сложным проектом, хотелось бы пригласить всех во двор Присутственных мест и увидеть, как он может жить в зимние новогодние каникулы. А также быть тем местом, куда мы идем с самыми любимыми и дорогими людьми», — рассказала гостья эфира.

Новая локация заработает с 20 декабря. Подсветка уже стоит, елка наготове, отметила Наиля Зиннатуллина.

Сегодняшний эфир «Татарстан онлайн» посвящен развитию городской среды в Татарстане, итогам года и планам на 2023 год.