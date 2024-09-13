В Казани открылась стенд-выставка «Герои с нашего двора!» с портретами участников СВО

Первую выставку общереспубликанского проекта «Герои с нашего двора!» открыли в Казани. Экспозиция посвящена Героям России, уроженцам Республики Татарстан. Снимки разместили на фестивальном бульваре на улице Декабристов.

На выставке представлены портреты 12 Героев России из Татарстана. Каждый портрет дополнен историей о защитниках Родины.

Фото: © Татар-информ

Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои с нашего двора!», которая рассказывает про отважных бойцов, которые живут рядом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец из Альметьевска успешно выполнил боевое задание после атаки дрона.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.