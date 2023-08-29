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Общество 29 августа 2023 17:07

По мосту на Фучика в Казани досрочно запустили движение транспорта

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В Казани открыли для движения мост по улице Фучика. Сделать это планировалось 30 августа, однако рабочие справились на день раньше, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Движение закрывали на время укладки инженерных сетей и дорожного покрытия. Сам мост реконструировали – обновили все несущие конструкции, освещение, дорожное полотно, барьерные ограждения. Кроме того, удалось решить главную проблему с водоотведением.

Фото: Комитет внешнего благоустройства

«Теперь пешеходы не будут страдать от постоянно скапливающейся воды и грязи. Тротуар, кстати, тоже немного расширили», – отметили в КВБ.

Работы проводились в рамках строительства Вознесенского тракта, который проходит под мостом.

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