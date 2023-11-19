В Казани заложили капсулу времени для киберспортсменов будущих десятилетий

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанском IT-парке имени Б.Рамеева создали капсулу времени с напутствиями для киберспортсменов будущих десятилетий. Послания для них оставили именитые спортсмены, среди которых футболист Артем Дзюба, хоккеист Илья Ковальчук, фигуристка Алина Загитова и многие другие. Событие прошло в рамках церемонии встречи трофея «Игр будущего».

«В послании содержатся 11 заповедей от известных спортсменов, наших прославленных героев спорта. Там есть как напутствия, так и описание нашей сегодняшней ситуации. Среди тех, кто оставил свои послания, – Алина Загитова, Артур Далалоян, Илья Ковальчук, Артем Дзюба и многие другие. В каждом городе, где проезжает трофей "Игр будущего", именитый спортсмен оставляет свои наставления для будущих киберспортсменов», – рассказала руководитель благотворительного фонда «Созвездие добра» Ольга Журавская.

После завершения роуд-шоу трофея капсула будет доставлена обратно в Казань, где будет храниться ближайшие 10 лет. В Казани свою подпись в капсуле оставила олимпийская чемпионка СССР по фехтованию Наиля Гилязова.

«Очень приятно сегодня находиться здесь. Один из главных моментов – это помнить и чтить богатую историю спортивных достижений. Это вносит большой вклад в развитие новых направлений, таких как фиджитал. Для меня это все ново, но радует. Надеюсь, будущее поколение дойдет до тех целей, о которых мечтают. Возможности существуют колоссальные», – поделилась чемпионка.