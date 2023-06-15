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Новости Татарстана и Казани
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В Казани закрыли для движения машин мост через Киндерку
В казанском жилом массиве Киндери закрыт для движения транспорта мост через реку Киндерку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Проезд на участке от дома №1а по улице Степная до улицы Шоссейная перекрыт до 30 октября. Временные неудобства вызваны работами по реконструкции сооружения, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Ранее стало известно, что в этом году в Казани отремонтируют мосты через Киндерку и Сухую реку (в поселке Борисоглебское). На них заменят несущие конструкции, обустроят тротуары и сети освещения, установят элементы безопасности дорожного движения.
Кроме того, в центре Казани до конца сентября перекрыли движение по улице Право-Булачная.
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