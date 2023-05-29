Движение по мосту на улице Назарбаева в Казани запустят в октябре 2023 года

фото: пресс-служба мэрии Казани

Мост по улице Назарбаева в Казани начнет свою работу уже в октябре текущего года. Об этом на деловом понедельнике сообщил замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев.

Он отметил, что в ходе реконструкции моста количество полос будет увеличено с 6 до 8, а несущая нагрузка вырастет с 15 до 25 тонн на ось. Также расширится пешеходная зона и появится велодорожка со стороны озера Нижний Кабан.

«Данный объект планируется ввести в эксплуатацию в октябре текущего года», – сказал Куляжев.

Он добавил, что в этом году также реконструируют мосты в жилом массиве Борисоглебское и через реку Киндерку в жилом массиве Киндери. На них заменят несущие конструкции, устроят тротуары, сети освещения и элементы безопасности дорожного движения.

Ранее стало известно, что мост по улице Назарбаева планировалось закрыть лишь частично. Однако после обследования сооружения эксперты обнаружили в конструкции трещины. После этого было решено прекратить движение транспорта по всем полосам во избежание аварийных ситуаций. Изначально обновление моста планировали завершить в 2024 году. Благодаря эффективному графику строительства сроки запуска объекта удалось значительно ускорить.