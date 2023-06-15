Движение по улице Право-Булачная в Казани перекрыли до сентября

В Казани на время ограничили движение транспорта по улице Право-Булачная. Это связано с заменой участка тепловода, на котором из-за ветхости зафиксировано уже 18 повреждений, сообщает Комитет по транспорту.

До 20 сентября полностью закрыт тротуар и одна полоса на участке от ул.Кави Наджми до дома №9.

Еще одна полоса будет перекрываться с 10.00 до 15.00 и с 20.00 до 06.00.

На работе общественного транспорта ограничение никак не скажется, заверили в комитете. Схемы движения троллейбуса №2, автобусов №№15, 29, 75 остаются прежними, остановки также сохранятся.