В Казани отца, который около дома избивал ребенка, доставили в отдел для задержания

Сегодня в Казани сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел отца, который жестоко избивал собственного ребенка около дома на улице Амирхана. Пострадавшего от рук отца ребенка направят на судмедэкспертизу.

Как сообщили в СУ СК РФ по РТ, мужчина был задержан. Уже завтра суд изберет для него меру пресечения.

Мужчине 41 год, ребенку - 10 лет. Как сообщили в следственном комитете, ни на каких учетах семья не состоит. В ведомстве также добавили, что ребенок страдает от серьезного заболевания нервной системы, вследствие которого у него иногда случаются припадки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в соцсетях появилось видео, на котором взрослый мужчина жестоко издевается над маленьким ребенком. По сведениям очевидцев, инцидент произошел на улице Амирхана, а мучителем является отец мальчика. На кадрах видно, как пьяный мужчина оскорбляет, бьет по лицу, щиплет и всячески унижает малыша, объясняя свои садистские действия тем, что «иначе он не поймет». В какой-то момент ребенок падает со скамейки на асфальт.

Прокуратура Татарстана по поручению прокурора республики Альберта Суяргулова организовала тщательную проверку обстоятельств инцидента с целью установления всех деталей произошедшего. Результат расследования жестокого обращения с ребенком взят на особый контроль.

Чуть позже правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Казани, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избивал своего малолетнего ребенка. Дело заведено по статье об истязании несовершеннолетнего.

По данным «Татар-информа», мальчик, ставший жертвой насилия со стороны родного отца, страдает серьезным заболеванием, что усугубляет тяжесть содеянного.