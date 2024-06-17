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Возбуждено уголовное дело после избиения ребенка отцом в Казани
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Казани, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избивал своего малолетнего ребенка. Дело заведено по статье об истязании несовершеннолетнего.
Ранее в социальных сетях появилось шокирующее видео, на котором мужчина наносит удары, оскорбляет и унижает маленького мальчика. В какой-то момент ребенок падает на асфальт и, предположительно, теряет сознание из-за приступа, однако отец продолжает издевательства.
По данным «Татар-информа», мальчик, ставший жертвой насилия со стороны родного отца, страдает серьезным заболеванием, что усугубляет тяжесть содеянного.
Напомним, прокуратура Татарстана по поручению республиканского прокурора Альберта Суяргулова инициировала проверку после появления видео с чудовищным фактом жестокого обращения с ребенком. Ход расследования был взят на особый контроль.
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