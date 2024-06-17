В Казани прокуратура проверит информацию об избиении ребенка, которое попало на видео

Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором взрослый мужчина жестоко издевается над маленьким ребенком. По сведениям очевидцев, инцидент произошел на улице Амирхана, а мучителем является отец мальчика.

На кадрах видно, как пьяный мужчина оскорбляет, бьет по лицу, щиплет и всячески унижает малыша, объясняя свои садистские действия тем, что «иначе он не поймет». В какой-то момент ребенок падает со скамейки на асфальт.

Прокуратура Татарстана по поручению прокурора республики Альберта Суяргулова организовала тщательную проверку обстоятельств инцидента с целью установления всех деталей произошедшего. Результат расследования жестокого обращения с ребенком взят на особый контроль.

Если факты будут подтверждены, к виновным будут приняты самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовного дела.