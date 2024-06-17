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Новости Татарстана и Казани
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В Казани прокуратура проверит информацию об избиении ребенка, которое попало на видео
Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором взрослый мужчина жестоко издевается над маленьким ребенком. По сведениям очевидцев, инцидент произошел на улице Амирхана, а мучителем является отец мальчика.
На кадрах видно, как пьяный мужчина оскорбляет, бьет по лицу, щиплет и всячески унижает малыша, объясняя свои садистские действия тем, что «иначе он не поймет». В какой-то момент ребенок падает со скамейки на асфальт.
Прокуратура Татарстана по поручению прокурора республики Альберта Суяргулова организовала тщательную проверку обстоятельств инцидента с целью установления всех деталей произошедшего. Результат расследования жестокого обращения с ребенком взят на особый контроль.
Если факты будут подтверждены, к виновным будут приняты самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовного дела.
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