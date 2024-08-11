В Казани за июль 2024-го снизились цены на «вторичку»

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Казань оказалась среди 37 регионов России, где зафиксировали снижение средней стоимости квартиры на вторичном рынке в июле 2024-го. Согласно аналитике портала «Мир квартир», средняя стоимость такого жилья уменьшилась на 0,3% (до 7,9 млн рублей).

Самое сильное снижение стоимости «вторички» за тот же период зафиксировали в Астрахани (-2,6%, до 4,5 млн рублей), Смоленске (-2,4%, до 4,3 млн) и Чебоксарах (-2,3%, до 5,6 млн).

При этом в 32 российских городах общая цена вторичного жилья поднялась. Больше всего лот подорожал в Тольятти (+3,1%, до 5,1 млн), Санкт-Петербурге (+3,1%, до 11,5 млн), Москве (+2,6%, до 19,9 млн), Краснодаре (+2,6%, до 6,4 млн), Томске (+2,3%, до 5,4 млн), Московской области (+2,3%, до 8,4 млн), Самаре (+2,1%, до 6,4 млн), Екатеринбурге (+1,6%, до 6,4 млн), Саранске (+1,6%, до 4,6 млн) и Омске (+1,5%, до 5,5 млн).

В среднем по России жилье на вторичном рынке подорожало на 0,2% за второй летний месяц этого года. Сейчас ее средняя цена по стране – 6 млн рублей.

«Регулярный рынок в июле показал лучшую динамику, чем рынок новостроек, где стоимость квадратного метра выросла на 0,5%, а стоимость лота упала на 0,1%. Это закономерно – ведь там цены были перегреты сильнее, чем на «вторичке», - комментирует гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Он отметил, что прогноз их аналитиков сбылся: разница в ценах между «первичкой» и «вторичкой» постепенно уменьшается, так как условия ипотечного кредитования теперь в основном одинаковые за исключением семейной и IT-ипотеки. При этом на вторичном рынке квартиры стоят дешевле, добавил эксперт.

Спикер также подчеркнул, что продолжают сокращаться и площади квартир. Только за июль средняя квартира «съежилась» на 0,7 «квадратов».

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ городов по доле продаваемых домов, требующих ремонта.