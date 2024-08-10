Казань попала в топ городов по доле продаваемых домов, требующих ремонта

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В Казани почти половина (44,9%) от общего числа продаваемых домов требуют ремонта. Данные из собранной статистики озвучили аналитики федерального комбината стеновых материалов «Винзер», пишут «Известия».

Больше всего домов, требующих ремонта, продается в Воронеже (51,4% от общего количества объявлений). Следом идет Ростов-на-Дону (50,1%). Меньше, чем в столице РТ таких домов найдено в Нижнем Новгороде (41,5%), Новосибирске (38,4%), Перми (36,7%), Краснодаре (36,2%), Самаре (35,6%), Челябинске (33,8%) и Волгограде (32,7%).

Еще меньше домов аналогичного состояния в Москве и Московской области (28%), Питере (27,3%), а самый минимум – в Красноярске (26,5%).

В среднем по РФ примерно 35% всех продаваемых частных домов требуют ремонта. Причем около 10% вообще непригодны для проживания.

Эксперты же прогнозируют, что со временем количество объявлений о продаже домов «требующих ремонта» только увеличится.

«С одной стороны, из-за снизившейся доступности кредитов будет расти количество недостроев, которые собственники будут стремиться продать из-за нехватки денежных средств на завершение строительства, с другой — после строительного бума в ИЖС последних лет начнут чаще продавать проблемные дома, поскольку затраты на их ремонт со временем будут только расти», — говорит директор «Винзер» Денис Жалнин.