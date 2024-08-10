Оборот стройотрасли Татарстана за 6 месяцев 2024-го вырос на 25%, до 316 млрд рублей

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Оборот строительной отрасли Татарстана за январь-июнь 2024-го составил 316 млрд рублей. Это на 25% больше, чем за 6 месяцев 2023 года. На долю строительного комплекса приходится 7% валового регионального продукта республики, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

«Если 2023 год отрасль завершила с рекордным показателем оборота в 708 млрд рублей, прогнозная цифра на 2024 год — 791 млрд», - говорится в сообщении.

По итогам 6 месяцев этого года Татарстан занял 1-е место в ПФО по вводу жилья и 3-е место по России по тому же показателю.

«На сегодняшний день в республике введено 2 млн 535 тыс. кв. метров жилья. В этом году в Татарстане при участии Минстроя РТ реализуются 44 республиканские программы, 6 нацпроектов, 3 госпрограммы и внепрограммные мероприятия, в которые входят порядка 3,5 тысяч объектов на сумму более 107 млрд рублей», - добавили в пресс-службе министерства.

Причем в приоритете - объекты образования. Так, в 2024-м в Татарстане строятся 8 новых школ и 3 дополнительных учебных корпуса в общей сложности на 9 835 ученических мест, 10 новых детсадов на 2,2 тыс. мест.

Еще в республике отремонтируют 234 объекта: 78 школ, 32 детских сада, 94 пищеблока в общеобразовательных школах, 18 зданий общежитий, 8 ресурсных центров и 4 здания ВУЗов. На ремонтные работы потратят больше 9 млрд рублей.