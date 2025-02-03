В Казани за год забраковали 516 тонн некачественных продуктов для школьников

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Аккредитованная лаборатория Департамента продовольствия и социального питания Казани в 2024 году забраковала 516 тонн предназначенных для школьников продуктов. Об этом на деловом понедельнике рассказала генеральный директор организации Рима Мухамедшина.

«Департамент питания непрерывно ведет контроль за качеством поступающего сырья и готовых блюд. За прошлый год сделано более 221 тыс. анализов, совершено 1,2 тыс. выездов. Забраковано и не принято в работу 516 тонн поступившего сырья и продовольственных товаров», – отметила она.

Кроме того, специалисты службы санконтроля провели свыше 1,7 тыс. проверок соблюдения санитарных норм в самом Департаменте питания, а также в детских садах и школах. Отдел организации питания провел более 2 тыс. выездов, чтобы проверить школьные столовые на соответствие стандартам организации питания и обучить персонал.