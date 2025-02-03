На ремонт школьных столовых Казани в прошлом году потратили более 350 млн рублей

На ремонт школьных столовых Казани в прошлом году потратили 331,2 млн рублей из республиканского бюджета. Эти деньги были выделены по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Департамент продовольствия и социального питания дополнительно вложил еще 21 млн рублей в покупку оборудования и мебели, рассказала на деловом понедельнике генеральный директор организации Рима Мухамедшина.

«Модернизация коснулась всех ключевых систем. Заменены сети электро- и водоснабжения, канализации, вентиляции. Сделана внутренняя отделка помещений, установлено новое оборудование, обустроены современные обеденные залы», – отметила докладчица.

Всего с 2019 года в модернизацию школьных пищеблоков вложили более 1,7 млрд рублей. Из них 1,1 млрд – это средства из бюджета Татарстана, 170 млн рублей на эти цели выделила Казань, почти 400 млн рублей – средства департамента питания.

Мухамедшина также рассказала, что по сравнению с началом 2019 года учащихся в городе стало на 47 тыс. больше. В этом учебном году департамент питания обеспечивает горячим питанием 174 тыс. школьников Казани, в том числе 78 тыс. учеников начальных классов в рамках федеральной программы по обеспечению бесплатным горячим питанием. Кроме того, бесплатное горячее питание в школах получают дети из льготных категорий и из семей участников специальной военной операции.