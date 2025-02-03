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Общество 3 февраля 2025 11:46

В Казани в этом году отремонтируют 12 школьных столовых

В столице Татарстана в 2025 году отремонтируют 12 школьных столовых. Об этом на деловом понедельнике рассказала генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

«На эти цели выделяется 271 млн рублей из республиканского бюджета и 42 млн рублей софинансирования из собственных средств Департамента питания», — отметила докладчица.

Кроме того, в этом году планируется открыть столовые в одной новой школе города и в трех пристроях к учебным заведениям.

Всего с 2019 года в модернизацию школьных пищеблоков вложили более 1,7 млрд рублей. Из них 1,1 млрд — это средства из бюджета Татарстана, 170 млн рублей на эти цели выделила Казань, почти 400 млн рублей — средства самого Департамента питания.

В этом учебном году Департамент питания обеспечивает едой 174 тыс. школьников Казани, в том числе 78 тыс. учеников начальных классов в рамках федеральной программы по обеспечению бесплатным горячим питанием. Кроме того, бесплатное горячее питание в школах получают дети из льготных категорий и из семей участников специальной военной операции.

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#Школьное питание #школьная столовая
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