В Казани выросла стоимость проезда в метро

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С сегодняшнего дня стоимость проезда в казанском метрополитене выросла до 43 рублей.

Речь идет о приобретении билета за наличный и безналичный расчет, а также с помощью банковской и транспортной карт. Столько же, 43 рубля, теперь стоит провоз ручной клади сверх установленных норм.

Однако при оплате транспортной картой на 100 или более поездок проезд в метро обойдется заметно дешевле – в 33 рубля.

До конца 2025 года пассажиры, использующие биометрию для оплаты проезда в метро через Систему быстрых платежей, получают кешбэк с каждой поездки в размере 15 рублей, напоминает МУП «Метроэлектротранс».

Ранее соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Стоимость проезда на других видах электротранспорта Казани – в троллейбусах и трамваях – выросла уже с 1 января 2025 года.