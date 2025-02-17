Стоимость проезда в казанском метро увеличится до 43 рублей

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Стоимость проезда в казанском метрополитене увеличится до 43 рублей. Соответствующее постановление Кабинета Министров Татарстана подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

При приобретении билета за наличный или безналичный расчет в кассах метрополитена, с помощью банковских карт без транспортного приложения и с транспортным приложением, а также с помощью транспортной карты, предоставляющей право на поездки в пределах фиксированной суммы, поездка будет обходиться в одну и ту же цену – 43 рубля.

Столько же будет стоить провоз багажа сверх установленных норм. А вот при покупке транспортной карты на 100 или более поездок стоимость одной поездки будет равняться 33 рублям.

Пока проезд в метро при оплате наличными обходится в 42 рубля, при оплате банковской или транспортной картой – в 38 рублей.

В постановлении не указано, когда оно вступит в силу и начнут действовать новые тарифы. Ранее в МУП «Метроэлектротранс» замечали, что изменение тарифов в метрополитене занимает определенное время.

Стоимость проезда на других видах электротранспорта Казани – в троллейбусах и трамваях – выросла уже с 1 января 2025 года.