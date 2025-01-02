«Метроэлектротранс» напомнил о повышении платы за проезд в электротранспорте Казани

С 1 января стоимость проезда в троллейбусах и трамваях Каазни выросла до 43 рублей. Сумма остается одинаковой независимо от того, оплачен проезд картой или наличными, напомнили в МУП «Метроэлектротранс».

«По проездному на 100 поездок цена выросла с 2800 до 3300 рублей, цена за одну поездку составляет 33 рубля», — уточнили в пресс-службе.

Предприятие напоминает, что изменение тарифов в метрополитене занимает определенное время. Поэтому об изменении оплаты проезда будет объявлено позднее, когда будет опубликовано соответствующее постановление Кабмина РТ.