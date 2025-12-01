В Казани выплатят премии школьникам – победителям международных олимпиад

В столице Татарстана в этом году, как и в минувшем, поощрят школьников, победивших на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам в составе российских сборных, и их наставников из числа педагогов городских школ.

Проект соответствующего постановления исполкома Казани пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Денежное выражение премии не изменится по сравнению с 2024 годом. Так школьник, ставший обладателем золотой медали, получит 300 тыс. рублей, серебряной – 250 тыс., а бронзовой – 200 тыс. (включая налоговые вычеты). Независимо от количества призовых мест учащийся получит одну премию.

В свою очередь премия за подготовку обладателя золотой медали составит 300 тыс. рублей, серебряной – 250 тыс., бронзовой – 200 тыс. (включая налоговые вычеты).

Каким именно окажется размер поощрения, определят по наивысшему результату обучающегося. При этом премия будет выплачиваться одному педагогу, подготовившему победителя международной олимпиады, по основному месту работы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что учащиеся лицея-интерната №2 Казани и Лицея имени Н. И. Лобачевского КФУ Максим Большаков и Михаил Васильев завоевали в составе российской сборной золотую и серебряную медали на Китайской национальной олимпиаде по математике.