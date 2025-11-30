Лицеисты Казани завоевали золото и серебро на Китайской олимпиаде по математике

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Учащиеся лицея-интерната №2 Казани и Лицея имени Н. И. Лобачевского КФУ Максим Большаков и Михаил Васильев завоевали в составе российской сборной золотую и серебряную медали на Китайской национальной олимпиаде по математике, прошедшей в городе Тайюане. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Помимо Большакова, золотую медаль взял Андрей Шишко из московского лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова.

Кроме Васильева, серебряные награды получили Арина Прокудина и Иван Кокорев из челябинского физико-математического лицея №31.

Иван Беляев из химкинской школы «Новогорск» завоевал бронзовую награду. Таким образом, все участники российской команды получили медали. Ранее все они стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников.

Руководителем сборной команды РФ выступил профессор факультета математики и компьютерных наук Санкт-Петербургского государственного университета Федор Петров. Его заместителями были педагог дополнительного образования Президентского физико-математического лицея №239 Александр Кузнецов и студентка СПбГУ Галия Шарафетдинова.

Победителей поздравили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Поздравляю ребят с высоким результатом! Как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин, важно, чтобы математика и естественнонаучные дисциплины увлекали молодых людей. В будущем технологическое лидерство – за ними. Благодарю учителей, наставников и родителей за поддержку школьников и помощь в подготовке. Эти медали – отличный подарок всей стране в преддверии Дня математика. Желаю ребятам постоянно расширять свои знания и уверенно идти по выбранному пути!» – заявил Чернышенко.

Сергей Кравцов в свою очередь заметил, что Китайская национальная олимпиада по математике стала для школьников «отличной подготовительной площадкой перед участием в 67-й Международной математической олимпиаде». Этот турнир пройдет в Шанхае в июле 2026 года. Желаю молодым людям энергии, вдохновения и новых ярких побед», – добавил он.