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Общество 5 декабря 2024 13:49

Казанские школьники получат до 300 тыс. рублей за медали на международных олимпиадах

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Казанских школьников и педагогов поощрят за победы на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. О порядке выплат премий мэра столицы РТ говорится в сетевом издании муниципальных актов исполкома.

Так, для обладателей золотой медали размер премии составит 300 тысяч рублей, серебряной — 250 тысяч и бронзовой — 200 тысяч рублей (включая налоговые вычеты). Отмечается, что вне зависимости от количества призовых мест учащийся получит одну премию.

Сумма выплаты для педагогов будет установлена в зависимости от наивысшего результата его подопечного. Так, за подготовку обладателя золотой медали размер премии составит 300 тысяч рублей, серебряной и бронзовой — 250 и 200 тысяч соответственно.

Отмечается, что расходы на премии в 2024 году составят 600 тысяч рублей.

#премия #международная олимпиада школьников
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